Darüşşafaka'nın rakibi Bayern Münih

İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası yarı finalinde Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finalde Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile karşılaşan ve rakibini 57-54 ve 78-71'lik skorlarla yenerek adını yarı finale yazdıran Darüşşafaka, finale kalabilmek için Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak.

Yeşil-siyahlı ekip, ilk maçı 20 Mart Salı günü İstanbul'da, ikincisini 23 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacak. Galibiyet sayısında eşitlik halinde turu geçecek ekibi belirleyecek üçüncü ve son müsabaka 28 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Rusya'nın Lokomotiv Kuban ile İtalya'nın Grissin Bon Reggio ekipleri karşılaşacak.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman