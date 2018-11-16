Darüşşafaka, THY Avrupa Ligi'nde 6. mağlubiyetini aldı

İSTANBUL (AA) - Bu sonuçla, yeşil-siyahlılar 6. mağlubiyetini yaşarken, konuk ekip ise 5. kez sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan AX Armani Exchange Olimpia Milan, müsabakanın 4. dakikasını 14-6 önde bitirdi. Çeyreğin ikinci bölümünde toparlanan Darüşşafaka Tekfen, Diebler ve Kidd'in sayılarıyla 7. dakikada farkı 1'e indirdi: 16-17. Periyot boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlar yapan konuk ekip, ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda Nedovic'in arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle başlayan İtalyan temsilcisi, 14. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 27-39. İki takıma çalınan faullerle çeyreğin ortalarında oyunun temposu oldukça düşerken bu dakikalar karşılıklı sayılarla geçildi. Hücumda ilk yarının son anlarında ritmini artıran Darüşşafaka Tekfen, McCallum'ın sayılarıyla 19. dakikada AX Armani Exchange Olimpia Milan karşısında farkı 3'e indirdi: 47-50. Nedovic ve James'in basketlerine engel olamayan yeşil-siyahlılar, soyunma odasına 54-49 geride girdi.

Darüşşafaka Tekfen, ikinci yarıya sert savunmayla başladı. Yeşil siyahlılar, üst üste top kayıpları yapan AX Armani Exchange Olimpia Milan karşısında Berk Demir, Peiners ve McCallum'la sayılar bulsa da 24. dakikayı 59-56 geride bitirdi. Periyodun son bölümünde hücumda tempoyu yeniden yakalayan ev sahibi ekip, çeyreğin bitimine 23 saniye kala Berk Demir'in serbest atışlarıyla 69-68 öne geçti. Darüşşafaka Tekfen, final periyoduna da 69-68 üstünlükle gitti.

AX Armani Exchange Olimpia Milan, dördüncü çeyreğe de üç sayılık basketlerle başladı. Jerrells'la etkili olan İtalyan temsilcisi, top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen karşısında 33. dakikayı 80-71 önde tamamladı. Çeyreğin ortalarında 12 sayı (71-83) geriye düşen yeşil-siyahlılar, kenardan oyuna dahil olan Muhammed Baygül'ün peş peşe kaydettiği sayılarla 38. dakikada farkı önce 3'e (85-88), sonra da Kartal Özmızrak'ın basketiyle 1'e düşürdü: 87-88. Son bölümde rakibine kolay sayı şansı veren Darüşşafaka Tekfen, son 28 saniyeye 94-92 geride girdi. Kalan sürede kazanılan serbest atışlarda hata yapmayan AX Armani Exchange Olimpia Milan, maçı 98-92 kazandı.

"Dördüncü çeyreğin başında yediğimiz iki üçlük direncimizi kırdı"

Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Ahmet Çakı, kazanabilecekleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakı, maça savunmada iyi başlayamadıklarını belirterek, "İkinci periyodun son 5 dakikasında oyuna hakim olduk ve farkı kapattık. Üçüncü çeyrekte savunmada iyiydik ve ilk kez öne geçtik. Dördüncü çeyreğin başında yediğimiz iki üçlük direncimizi kırdı. Kazanamadığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Sahalarında kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerine dikkati çeken Çakı, "THY Avrupa Ligi tecrübeli takımlar ve oyuncuların bulunduğu bir lig. Biz de bu maçtan tecrübeler edinip önümüzdeki maçlarda kullanacağız." diye konuştu.

Pianigiani: "Maç boyunca iyi işler yaptık"

AX Armani Exchange Olimpia Milan Başantrenörü Simone Pianigiani, zorlanmalarına karşın kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Zor bir maç olduğunu aktaran Pianigiani, "Kazandığımız için çok mutluyum. Zor bir atmosferde oynayacağımızı biliyorduk. Rakibimiz iyi bir mücadele ortaya koydu. Maç boyunca iyi işler yaptık. Boş şutlar bulduk. Bu, bize çok yardımcı oldu." şeklinde konuştu.

Darüşşafaka Tekfen'e oyuna ortak olmaları için çok fazla şans tanıdıklarını anlatan İtalyan başantrenör, "İlk yarının sonunda fark 5 sayıydı ve bu istediğimiz fark değildi. Farkı açamadık. Üçüncü çeyrekte bizi durdurdular ve öne geçtiler. Son periyotta savunmada iyiydik. Kısa forvetteki eksikleri iyi tamamladık. Oyuncularımın reaksiyonunu beğendim. Oyuncularımla gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.