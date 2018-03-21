Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde pes etmek yok

İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk karşılaşmasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 76-74 mağlup eden Darüşşafaka'da başantrenör David Blatt, "Benim felsefemde pes etmek yok. Maçı bir noktaya kadar getirebilirsiniz ancak ekstra bir enerjiyle öne geçebilirsiniz. Bunu gösterdik ve kazandık." dedi.

Darüşşafaka son saniyede kazandı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blatt, Bayern Münih'in çok güçlü bir takım olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız bugün bizi yalnız bırakmadı. İlk yarı Bayern Münih maçı domine etti. Yüksek kaliteli oyuncularıyla etkili oynadılar. Bu maçı kazanmak için tüm kozlarımızı ortaya koymalıydık. Tabiri caizse bugün şapkadan tavşan çıkarmalıydık. Oyuncularımın mücadelesinden, pes etmemesinden çok memnunum. Karakterimizi sahaya yansıtamasaydık maçı kazanamazdık."

Karşılaşma içerisinde kaybedeceklerini hiç düşünmediğini vurgulayan Blatt, "İlk yarının sonunda Wilbekin'ın basketiyle farkı 17'ye kadar düşürdük. Benim felsefemde pes etmek yok. Maçı bir noktaya kadar getirebilirsiniz ancak ekstra bir enerjiyle öne geçebilirsiniz. Bunu gösterdik ve kazandık." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'nun galibiyetin ateşini yaktığını söyleyen tecrübeli başantrenör, "Doğuş'u takdir ediyorum. Geri dönüşü başlatan oyuncumuz Doğuş'tu." değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih Başantrenörü Djordjevic: Son top kaybını kendime açıklayamıyorum

Bayern Münih Başantrenörü Sasa Djordjevic, ikinci yarı oyuncularının istediği gibi oynayamadığını ve yapılan hatalarla maçı kaybettiklerini ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında savunmada iyi oynadıklarını belirten Djordjevic, "Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum. Bazı maçlarda kaybetmenin sebebini açıklayamazsınız. İyi hazırlanmıştık. Bunu maçın başında gösterdik. Oyuncularım ikinci yarı istediğim sertliği gösteremedi. Üçüncü çeyrekte üç kilit oyuncum önemli top kayıpları yaptı. Darüşşafaka 3 dakika içinde neredeyse hiçbir şey yapmayarak farkı kapattı. Hücum ribauntlarında rakibimize şans tanıdık. Yaptığımız hatalar maçın skorunu belirledi." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli başantrenör, yapılan top kayıplarını anlayamadığını aktararak, "Maçın içerisinde lehimize fazla düdük çalınmadı ama böyle maçlarda mağlubiyeti hakem kararlarına bağlayamazsınız. Son top kaybını kendime açıklayamıyorum. Tecrübeli oyuncularımızla hücumlarımızı yaptık ancak olmadı. Kidd hayatının sonuna kadar unutamayacağı bir sayı attı." şeklinde konuştu.

Muhabir: Metin Arslancan