Danimarka, Galler'i 2-0 yendi

UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka, konuk ettiği Galler'i 2-0 mağlup etti.

Danimarka, Galler'i 2-0 yendi
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İSTANBUL (AA) - UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü gününde, TSİ 19.00'da başlayan 4 karşılaşma sona erdi.

Öne çıkan B Ligi 4. Grup karşılaşmasında Danimarka, Aarhus Stadı'nda Galler'i ağırladı. Danimarka, 32. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçti. Eriksen, 63. dakikada bu kez penaltıdan rakip fileleri havalandırarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi.

Sona eren diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

C Ligi

3. Grup: Bulgaristan-Norveç: 1-0

D Ligi

1. Grup: Gürcistan-Letonya: 1-0

4. Grup: Makedonya-Ermenistan: 2-0

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