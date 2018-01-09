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Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erciyes'te yapılacak

KAYSERİ (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenecek Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliği yapacak.Erciyes Hacılar Kapı Tesisleri'nde 14 Ocak Pazar günü düzenlenecek şampiyonaya yıldız...

09 Ocak 2018 Salı 15:09
Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erciyes'te yapılacak
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KAYSERİ (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenecek Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliği yapacak.

Erciyes Hacılar Kapı Tesisleri'nde 14 Ocak Pazar günü düzenlenecek şampiyonaya yıldız erkekler, genç kadınlar, genç erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde 34 sporcu katılacak.

Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Duran, yazılı açıklamasında, Erciyes'te ilk defa düzenlenecek olan şampiyonanın dağ kayağının tanıtılması, gelişmesi ve yaygınlaşması açısından önem taşıdığını belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin, amatörden profesyonellere herkesin kullanabildiği 36 farklı pist ile Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden olduğunu aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Bu merkezde dağ kayağının da yapılması için uzun zamandır çalışmalar yürütüyor ve bu bağlamda antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu şampiyona, dağ kayağı spor dalında ilimizden de profesyonel sporcular çıkarmak için önemli bir etkinlik olacaktır. Şampiyonada dereceye giren sporcularımız ülkemizi uluslararası yarışlarda temsil etmeye hak kazanacak. Şampiyonaya destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacılar Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Erciyes AŞ ve Hacılar Arama Kurtarma, Havacılık, Dağcılık ve Kış Sporları Kulübüne teşekkür ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Dağ Kayağı Türkiye ŞampiyonasıErciyes Kayak Merkezi
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