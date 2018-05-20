'Dadaşlar' Süper Lig'de

İSTANBUL (AA) - Bursa'da oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren maçta Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışları sonucu 5-4 üstünlük sağlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

55. dakikada Gazişehir Gaziantep'in sol taraftan kazandığı korner atışını Del Valle kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada Tugay Kaçar'ın röveşatasında, savunma oyuncularına çarpan top, kornere çıktı.

70. dakikada ani gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında, sol kanattan Taylan Antalyalı'nın ceza sahasına yaptığı ortada Burhan Eşer'in kafa vuruşunda top, yandan dışarı gitti.

80. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında sol kanattan ceza sahası içine giren Del Valle'nin kale çizgisi üzerinde yaptığı ortayı kaleci Hakan Canbazoğlu tokatlayarak uzaklaştırdı. Kale önünde topla buluşan Yasin Palaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak, yeniden kaleci Hakan Canbazoğlu'ndan döndü. Savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

88. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ceza sahası sol çaprazında kazandığı serbest vuruşu Taylan Antalyalı kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Burhan Eşer'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Normal süresi golsüz tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarına gidildi.

111. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sağ taraftan kazandığı köşe vuruşunu Erhan Çelenk kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte bulunan Savage'nin kafa vuruşunda top, yandan dışarı gitti.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Scuk, Mert Nobre, Hakan Arslan, Metin Yüksel ve Savage penaltı atışlarını gole çevirirken, Lokman Gör, Gökhan Karadeniz, Abdulkadir Özdemir bu atışlardan yararlanamadı.

Gazişehir Gaziantep'te ise Nogueira, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Mustafa Sami Can Keskin penaltıları golle sonuçlandırdı. Del Valle, Yasin Palaz, Webo ve Tugay Kaçar penaltıları kaçıran isimler oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu, 4 penaltı atışını kurtararak takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkı yaptı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, şampiyonluk turu attı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, penaltı atışlarıyla Gazişehir Gaziantep takımını yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un şampiyonluğunu sahada tur atarak kutladı.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, penaltılarda Gazişehir Gaziantep'e 5-4 üstünlük sağladı ve Süper Lig'e yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçı şehit çocuğu Emirhan Vurucu ile izleyen Akdağ, protokol tribününde yöneticileri tebrik ettikten sonra sahaya inerek futbolcuları da kutladı.

Akdağ, ardından Emirhan Vurucu ile tribündeki seyircileri selamlayarak, stadı koşarak turladı.

Turun ardından Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a kupayı vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erzurumspor Teknik Direktörü Altıparmak: Erzurumspor'u layık olduğu yere taşıdık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışları sonucu 5-4 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ''Erzurumspor'u layık olduğu yere taşıdık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum.'' dedi.

Altıparmak, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten, seri penaltı atışları sonrası 5-4 kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında sezonun finalini yaptıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için çok inandıklarını belirten Altıparmak, ''Karşılaşmada iki penaltı kaçırdık, o anda bile inancımızı kaybetmedik. Allah'ıma şükürler olsun. Erzurumspor'u layık olduğu yere taşıdık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum.'' diye konuştu.

Bugüne birlik ve beraberlikle geldiklerini anlatan Altıparmak, ''Öncelikle oyuncularım çok istedi. Analarının ak sütü gibi helal olsun. Bunun dışında belediye başkanımız, kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz çok destek verdiler. Bu iş birlik ve beraberlik işi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Sözeri: Çok yaklaşmıştık

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise finalde şanssız bir şekilde penaltı atışları sonucu yenildiklerini söyledi.

''Dramatik bir son oldu.'' diyen Sözeri, şunları kaydetti:

''Süper Lig bileti iki defa elimize kadar geldi. Penaltılardan bir tanesini atsak bitecekti. Dönüşünde Erzurumspor kazandı. Yapacak fazla bir şey yok. Oyunun içinde iki sakatlık yaşadık, bu da hamlelerimizi etkiledi. Sonuçta penaltılara kaldı. Çok da yaklaşmıştık. Kupayı Gaziantep'e getirmek için çok uğraştık. Çok dramatik bir son oldu. Erzurumspor'u tebrik etmek lazım.''

'Dadaşlar'ın Süper Lig sevinci

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak Süper Lig'e yükselmesi Erzurum'daki taraftarlarca coşkuyla kutlandı.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep takımları Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mavi-beyazlı taraftarlar, karşılaşması Erzurum'daki yoğun yağışa rağmen Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranların yanı sıra kahvehanelerde ve evlerinde izledi.

Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten ve penaltılara kalan karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un rakibine 5-4 üstünlük sağlaması üzerine maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Maç boyunca ve karşılaşma sonrası davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar özellikle müsabakanın ardından ellerindeki meşaleler ile takımları lehine tezahüratta bulundu.

Ellerinde takımlarının mavi-beyaz bayrak ve flamalarını taşıyan bazı taraftarlar da maç sonrası evlerinden çıkıp araçları ile şehir turu attı. Taraftarlar, kutlamalar sırasında "İşte şampiyon işte Dadaş" şeklinde tezahürat yaptı.

Kentteki Yakutiye Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan taraftarların kutlamaları sürüyor.

Gazişehir Gaziantep taraftarı final heyecanını dev ekrandan izledi

Spor Toto 1. Lig play-off final karşılaşmasını 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki dev ekrandan izleyen kırmızı-siyahlı taraftarlar, Gazişehir Gaziantep'in kaybetmesi üzerine büyük üzüntü yaşadı.

Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaştı.

Maç nedeniyle Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na dev ekran kuruldu. Kırmızı-siyahlı bayraklarla süslenen alanda, taraftarlar tezahüratlar yaparak takımlarına destek oldu.

Gazişehir Gaziantepli taraftarlar, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren ve penaltılara giden karşılaşmayı büyük heyecanla takip etti.

Karşılaşmadan penaltılar sonucu 5-4 mağlup ayrılan ve Süper Lig biletini rakibine kaptıran Gazişehir Gaziantep'te taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Bakan Bak'tan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltılarda geçerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto 1. Lig 2017-2018 sezonunda play-off müsabakalarının ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutluyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve mavi-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

TFF'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), penaltılara giden Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i geçerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto Spor Lig'de başarılar dileriz." denildi.