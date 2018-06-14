Cüneyt Çakır Fas-İran maçını yönetecek

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına yarın çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çakır, Fas ile İran arasında oynanacak B Grubu'nun açılış maçını yönetecek.

Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev olacak.

Cüneyt Çakır bu maçla, ikinci kez Dünya Kupası'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçecek.

Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Çakır ve ekibi, Brezilya'da yapılan 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti.

42 yaşındaki Cüneyt Çakır bu maçla 162. uluslararası karşılaşmasına çıkacak.

Muhabir: Süha Gür