Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Anadolu Efes

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı.
Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken taraflar, 6-6 eşitliği bozamadı. Daha sonraki bölümde 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, skoru 13-6'ya getirdi. Toparlanan Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 2 dakika kala 15-15'le eşitliği sağladı. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk çeyreği sarı-lacivertliler, 20-19 önde tamamladı.
Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, ilerleyen dakikalarda özellikle Beaubois'nın üç sayılık atışlarıyla farkı açan Anadolu Efes, 25. dakikayı 52-41 önde geçti. Lacivert-beyazlıların skoru 62-46'ya getirdiği periyodun son bölümünde Fenerbahçe Beko farkı azaltsa da Anadolu Efes, final çeyreğine 64-52 önde girdi.
Son periyotta farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın üç sayılık basketiyle 37. dakikada skoru 71-67'ye getirdi. Bu bölümden sonra hücumda hata yapmayan Anadolu Efes, skor üstünlüğünü korudu ve karşılaşmadan 79-74 galip ayrıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumundaki Anadolu Efes, bu sonuçla 12. kez mutlu sona ulaştı.