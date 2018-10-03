Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

ANKARA (AA) - Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 yenen Anadolu Efes kazandı.

Karşılaşmaya Ahmet Düverioğlu'nun savunma ve hücumda etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, ilk 4 dakika geride kalırken 6-2 öne geçti. Sert savunma yaparak pota altını koruyan ve sarı lacivertli ekibi top kaybına zorlayan Anadolu Efes, dış atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla 6 dakika geride kalırken skorda 9-9 eşitliği sağladı. Maçın ilk 9 dakikasında Fenerbahçe, sadece Sloukas ( 5) ve Ahmet Düverioğlu (6) ile sayı buldu. Maçın ilk dakikalarının ardından Doğuş Balbay'ın oyuna girmesiyle hücum ve savunma dengesini kuran Anadolu Efes, ilk periyodu da 17-15 önde tamamlamasını bildi.

İkinci periyoda da top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe karşısında Anadolu Efes, hızlı hücumlarla sayı üretti. Anadolu Efes'e pota altından bulduğu sayılarla karşılık veren sarı-lacivertli ekip, periyotta 4 dakka geride kalırken 24-23 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Maçta skor 25-25 ve 28-28'de yeniden eşitliklenirken karşılaşmanın ilk yarısı 30-28 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 2. devresi de ilk yarının genelinde olduğu gibi dengeli başladı. Sloukas'ın boş durumda kötü atışı ve yaptığı top kaybının ardından Anadolu Efes, üst üste bulduğu 2 basketle 37-33 öne geçti. İkinci devrede sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe, 9 dakika geride kalırken sadece 4 sayı bulabildi. Rakibinin boş hücumlarını, hızlı ataklar sonucunda boyalı alandan bulduğu basketlerle cezalandıran Anadolu Efes, farkı açarak 3. periyodu 44-36 önde bitirdi.

Fenerbahçe, maçın son bölümüne de boş hücumlar ve top kayıplarıyla başladı. Sarı-lacivertli ekibin suskunluğunu 1,5 dakika geride kalırken Sinan Güler, 3 sayılık atışla bozdu ve farkı 5'e düşürerek skoru 39-44 yaptı. Beaubois'in boyalı alanın dışından attığı şutta potadan dönen topu hızlı oyuna sokan sarı-lacivertli ekip, Datome'nin 3 sayılık basketiyle hücumu sonlandırdı ve bitime 4 dakika kala skor 44-52'de Anadolu Efes'e mola aldırdı. Lauvergne ve Datome ile basketler bulan Fenerbahçe'ye Micic ve Simon ile karşılık veren Anadolu Efes, son 4 dakikaya girilirken skoru 48-58'e getirdi ve sarı-lacivertli ekibe mola aldırdı. Fenerbahçe, molanın ardından Lauvergne'nin smaç basketiyle maça başladı ve ardından da Sloukas ile sayı buldu. Fenerbahçe karşısında dengeli oyunun sürdüren Anadolu Efes, Beaubois'in faul atışından bulduğu basketle skoru 62-65'e getirdi ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumundaki Anadolu Efes'e 11. kez mutlu sona ulaştı.

Anadolu Efes kupasını aldı

Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi 65-62 yenen Anadolu Efes, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeniden tasarlanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti.

Lacivert-beyazlı oyunculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11. kez kazanan Anadolu Efes'te oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçeli oyuncular ise madalyalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan aldı.

Maçın en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay seçildi. Doğuş Balbay'a ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya takdim etti.

Muhabir: Musa Samur, Halil İbrahim Avşar



