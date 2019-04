Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Felix Grossschartner kazandı

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL(AA) - 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2019) Bora-Hansgrohe (Almanya) takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 16 Nisan'da başlayan TUR 2019'un Sakarya ile İstanbul arasındaki 172,4 kilometrelik altıncı ve son etabı yapıldı. Avrasya Tüneli'nden geçen bisikletçiler, Sultanahmet Meydanı'nda finiş noktasına ulaştı.

Bora-Hansgrohe takımının 25 yaşındaki bisikletçisi Grossschartner, altı etap sonunda elde ettiği 24 saat 53 dakika 58 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2019'da şampiyonluğu elde etti.

Grossschartner'i 19 saniye geriden takip eden BAE Emirates takımından (Birleşik Arap Emirlikleri) İtalyan bisikletçi Valerio Conti ikinci, 25 saniye geriden takip eden Astana (Kazakistan) ekibinden Eritreli Merhawi Kudus ise TUR 2019'da üçüncü oldu.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı ve son etabını ise 4 saat 10 dakika 41 saniyelik süresiyle Lotto Soudal (Belçika) ekibinin Avustralyalı bisikletçisi Caleb Ewan birinci sırada tamamladı.

Diğer klasmanlarda dereceye girencular

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda diğer klasmanlarda dereceye giren sporcular belli oldu.

TUR 2019'un ilk 2 etabını birinci sırada tamamlayan Bora-Hansgrohe ekibinin İrlandalı bisikletçisi Sam Bennett, en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu kazandı. Bennett, bu mayoya organizasyonda üst üste ikinci kez ulaştı.

Organizasyonda en iyi tırmanışçının elde ettiği kırmızı mayoyu, Sport Vlaanderen-Baloise (Belçika) takımının Belçikalı sporcusu Thimo Willems elde etti.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı, birinci etabın ardından giydiği ve hiç çıkarmadığı beyaz mayonun sahibi oldu.

TUR 2019'da dereceye giren sporcular şunlar:

Genel klasman lideri: Felix Grossschartner (Turkuaz mayo)

En iyi tırmanışçı: Thimo Willems (Kırmızı mayo)

Sprint lideri: Sam Bennett (Yeşil mayo)

Türkiye Güzellikleri lideri: Feritcan Şamlı (Beyaz mayo)

Dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2019) dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.

Sultanahmet Meydanı'nda yapılan ödül töreni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla yapıldı.

Bakan Kasapoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, takım klasmanında şampiyon olan Kolombiya'nın Manzana Postobon ekibine ödüllerini takdim etti.

Kasapoğlu: Ülkemiz spor organizasyonları konusunda öncü bir konumda

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizde spor organizasyonları Türk insanının misafirperverliğinde organize ediliyor. Hamdolsun, bir kez daha bisiklet turumuzu en güzel şekliyle tamamlamanın, gerçekleştirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Ben, ülkemizin gerek spor organizasyonları gerek diğer konular açısından dünyada çok öncü bir konumda olduğuna inanıyorum. Bunu da tüm dünya görüyor ve görüştüğümüz yabancı gruplar, kişiler ve kurumlar bunu da çok müteşekkir bir şekilde ifade ediyorlar." diye konuştu.

"Bisikletin yaygın kullanılmasını arttıracağız"

Bisiklet kullanımını arttıracaklarını ifade eden Kasapoğlu, "Turumuzun bölgesel çalışmaları çok güzel şekilde oldu. Bu seneki turda bir takım nostalji turu da söz konusuydu. Bu turları ve şampiyonları geliştireceğiz. Bu yönde altyapı çalışmalarını arttıracağız. Bisikletin yaygın kullanılmasını arttıracağız. Hem Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hem bölgesel turlarımızla bu coğrafyayı tanıtma adına, bu güzel ülkede yaşamanın onurunu, tanıtımını sağlayarak göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Grossschartner: Kariyerimdeki ilk dünya turu zaferim

Sultanahmet Meydanı'ndaki ödül töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Grossschartner, "Yarış kuvvetli bir ters rüzgarla başladı. Zorlu bir finiş yaşadık ama takım arkadaşlarım beni güvenli bir şekilde finişe getirdi. Sam Bennett ile gelmeyi kararlaştırmıştık. Etap almayı denedi ama başarılı olamadı. Kariyerimdeki ilk dünya turu zaferim. Bu nedenle çok mutluyum. Elde ettiğim bu başarı motivasyonumu ve kazanma arzumu daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan ilk Avusturyalı sporcu olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Grossschartner, "Dünkü etabı unutamayacağım. Sonlara doğru parmaklarımın donduğunu hissettim. Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan ilk Avusturyalı sporcu olmaktan dolayı mutluyum." şeklinde konuştu.