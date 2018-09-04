Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım başladı

ANKARA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek TUR 2018'de dünyanın en seçkin bisikletçilerini ağırlayacaklarını altını çizdi.

Katılım oranı yüksek bir organizasyon düzenleyeceklerini vurgulayan Küçükbakırcı, "Hazırlıklarda son aşamaya geldik. Zorunlu tutulan dünya turu statüsündeki 10 takımın yarışa katılımı için gerekli anlaşmalar yapıldı. 20'ye yakın da profesyonel kıta takımı Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.





- Turun startı ilk kez Konya'dan verilecek





Küçükbakırcı, turun ilk kez Konya'dan start alacağını belirterek, "Konya bir bisiklet kentidir. 485 kilometre bisiklet yolu bulunan Konya, New York'tan sonra en fazla bisiklet yoluna sahip bir kentimiz. Konya'nın altyapısı tura hazır." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın da tura dahil edildiğini hatırlatan Küçükbakırcı, Türkiye'nin, dünya turu seviyesinde takımı bulunmadığından organizasyona geçen yıl olduğu gibi yine milli takım adı altında katılacağını dile getirdi.



Küçükbakırcı, geçen yıl televizyon yayınlarıyla ulaşılan kişi sayısının 2 milyarı aştığına dikkati çekerek, Türkiye'nin güzelliklerini bu yılda dünyaya aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci kez dünya turu seviyesinde yapılacağına işaret eden Küçükbakırcı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adına yakışan bir tura daha imza atacak olmanın kıvancını yaşıyoruz." dedi.





- TUR 2018'in etapları





54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları şöyle:

1. etap: Konya-Konya



2. etap: Alanya-Antalya



3. etap: Fethiye-Marmaris



4. etap: Marmaris-Selçuk



5. etap: Selçuk-Manisa



6. etap: Bursa-İstanbul