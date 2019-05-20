Çubuklu minik judoculardan 12 madalya

ANKARA (AA) - Minikler Ankara Judo Şampiyonasına katılan Çubuklu judocuların 12 madalya kazandığı bildirildi.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı Antrenörü Ahmet Koçyiğit, yaptığı açıklamada, 15 sporcu ile katıldıkları Minikler Ankara Judo Şampyionası'nda, 5 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya alarak takım halinde Ankara şampiyonu olduklarını belirtti.

Altın madalya alan sporcularının Türkiye Şampiyonası'nda Ankara’yı temsil edeceklerini belirten Koçyiğit, üçüncü defa Türkiye Şampiyonasına sporcu yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Koçyiğit, bu başarıyı tüm Çubuklulara armağan ettiklerini belirterek, "Belediyenin bize verdiği destekle ilçemizde çok sayıda sporcu yetiştirmek istiyorduk ve bunu da başarmaya başladık. İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda aldığımız başarıyla da çok sayıda gencimize ay yıldızlı formalarımızı giydireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da madalya alan sporcuları kutlayarak, imkanları çerçevesinde ilçedeki tüm sporculara destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.