Çubuklu çıraklar futbol turnuvasında ikinci oldu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları Projesi" kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında Çubuk ilçesi ekibi ikinci oldu.

Turnuvaya, Ankara merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren mesleki eğitim merkezlerinden 16 takım katıldı.

Sincan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi takımı ile finalde karşılaşan Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi, beraberliğin ardından penaltı atışlarında rakibine yenilerek ikinciliği elde etti.

Ankara'da bir otelde düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Üzüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin okulu ve ilçeyi çok iyi temsil ettiğini söyledi.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki başarılarının tesadüf olmadığını vurgulayan Üzüm, şöyle konuştu:

"Liseler arası kompozisyon yarışmasında da ilçe birincisi ve üçüncüsü yine okulumuz öğrencileri olmuştu. Öğrencilerin yarışma ve müsabakalarda dereceye girmesi, sadece yarışanları değil öğrencilerimizin tamamını olumlu yönde etkilemekte ve okul başarılarının artmasını sağlamaktadır. Gelecekte de ilçemiz ve ilimizde yapılacak olan yarışmalara katılacağız. Merkezimizi temsil eden öğrencilerimize ve onları hazırlayan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum."

Takım antrenörü Timur Koca da öğrencilerinin aynı zamanda çeşitli meslek dallarında çalıştığını hatırlatarak, "Bu kadar yoğun bir tempoda hem ders hem iş hem de sosyal faaliyetlerle uğraşmaları takdire şayandır." dedi.