CÜ BESYO'da özel yetenek sınavı için ön kayıtları başladı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yapılacak özel yetenek sınavlarına ön kayıtların alınmaya başladığı bildirildi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BESYO Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ön kayıt işlemi yarın sona erecek.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'ne 15 bayan ve 25 erkek olmak üzere 40, Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne 10 bayan 20 erkek olmak üzere 30, Spor Yöneticiliği Bölümü'ne 10 bayan 20 erkek olmak üzere toplam 30 öğrencinin alınacağı kontenjanlara müracaat eden adaylardan 100 öğrencinin seçilmesi için özel yetenek sınavları 2-3 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BESYO Müdürü Mehmet Gül, "Bugün ve yarın ön kayıtlarımızı alacağız. 2 Eylül günü ise 30 metre koşu tekniği ile sınavımıza başlayacağız. Yine ertesi iki gün koordinasyon parkuru ile adaylarımızın seçmelerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sınavda şeffaflık adına ölçümlerin bilgisayar aracılığıyla yapılacağını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Adaylarımızın ve ailelerinin şundan emin olmalarını istiyorum, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak, Türkiye’de objektifliği ile hakkaniyetli ve adil bir sınav yapması nedeni ile son derece şeffaf ve adaletli bir sınav seçmesi gerçekleştiriyoruz. Sınavlarımız tamamen dijital altyapı ile gerçekleştiriliyor.

Tabiri caizse el değmeden bir sınav gerçekleştiriyoruz. Bütün parkurlarımız, ister 30 metre olsun ister koordinasyon parkuru olsun fotosel dediğimiz cihazlarla gerçekleştiriliyor, aynı zamanda aday sınavını bitirdiği esnada kısa bir süre sonra adayın bize bildirdiği cep telefonu numarasına derecesi mesaj olarak gönderiliyor."