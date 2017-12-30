Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

CSKA, Avrupa'da ilk yarıyı lider tamamladı

THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:46
CSKA, Avrupa'da ilk yarıyı lider tamamladı
banner230

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, Rus temsilcisi CSKA Moskova, ilk yarıyı lider tamamladı.

İlk yarının son haftasında İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olan CSKA Moskova, sahadan 90-81 galip ayrıldı.

Bu sezon 12 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan CSKA Moskova, Yunan ekibi Olympiakos'un 1 puan önünde ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki Türk temsilcisinden Fenerbahçe Doğuş haftayı mağlubiyetle kapatırken, Ergin Ataman yönetiminde ligde üçüncü maçına çıkan Anadolu Efes ilk galibiyetini elde etti.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, sahasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Rakibine 79-77 yenilen sarı-lacivertliler, son dört maçta üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş bu yenilgiyle 4.'lüğü Litvanya ekibi Zalgiris'e kaptırarak 5. sıraya geriledi.

Başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getiren Anadolu Efes, Almanya'nın Brose Bamberg takımını 69-58 mağlup etti. Ligde dört maçlık mağlubiyet serisine son veren Anadolu Efes, ilk yarıyı 4 galibiyet, 11 yenilgiyle 15. sırada tamamladı.

Sonuçlar

Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid: 77-79

Zalgiris-Olympiakos: 74-68

Maccabi FOX-Unicaja Malaga: 78-89

Valencia-Panathinaikos Superfoods: 67-63

Khimki-Barcelona Lassa: 65-79

Anadolu Efes-Brose Bamberg: 69-58

Baskonia-CSKA Moskova: 81-90

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Kızılyıldız MTS: 88-91

Muhabir: Yunus Kaymaz

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim