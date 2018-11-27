CONMEBOL Başkanı Dominguez: Saldırganlık, Güney Amerika futboluna son verecek

BUENOS AİRES (AA) - Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, "Güney Amerika futbolunun aktörleri olarak saldırganlığa son vermek için birlik olmalıyız yoksa saldırganlık, Güney Amerika futboluna son verecek" ifadesini kullandı.

Libertadores Kupası finali ikinci kez ertelendi

Dominguez, cumartesi günü Libertadores Kupası finali ikinci maçından önce çıkan ve müsabakanın ertelenmesine neden olan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumartesi günü yaşananların oldukça üzücü ve yüz kızartıcı olduğunu vurgulayan Dominguez, "Futbol maçı ne taşla ne de saldırganlıkla kazanılır. Onu futbolcular sahada oynayarak kazanır. Açık bir şekilde yetkililer güvenliği sağlamakta başarısız olmuş ve gerekli önlemleri alamamışlardır. Şimdi yapılması gereken hızlıca hareket edip bu zarara neden olanları yakalamak ve adalete teslim etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dominguez, River Plate ve Boca Juniors takımlarının başkanlarıyla bir araya geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İki takımın yöneticilerini, sahip oldukları sorumluluğun yalnızca takımlarının renklerini ve ortaklarının çıkarlarını savunmanın çok daha ötesinde olduğunu anlamaya davet ediyorum. Her şeyden önce, ülkelerimizde birçok kez eleştirilen ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan ancak dünyanın geri kalanının da takdir ettiği Güney Amerika futboluna karşı sorumludurlar."

Futbolun karşılıklı saygıya dayandığını ifade eden Dominguez, şöyle devam etti:

"Son olarak, Güney Amerika futbolunun tüm aktörlerine şu çağrıda bulunuyorum; futbolumuzdaki şiddet olaylarını ve onlara sebep olanları belirlemek ve onlara karşı mücadele etmek için birlik olup buna öncelik vermeliyiz. Şu an bir spor ünvanından çok daha fazlası tehlike altında. Güney Amerika futbolunun aktörleri olarak saldırganlığa son vermek için birlik olmalıyız yoksa saldırganlık, Güney Amerika futboluna son verecek."

Ertelenen Libertadores Kupası

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Libertadores Kupası final maçının ikinci ayağının cumartesi günü yapılması planlanmış, fakat maç öncesinde River Plate taraftarlarının Boca Juniors ekibini taşıyan otobüsü taşlaması üzerine müsabaka ertelenmişti.

Arjantin'de "tarihi derbi" olarak tanımlanan Libertadores Kupası finalinin birinci ayağı Boca Juniors'un ev sahipliğini yaptığı La Bombonera Stadyumunda oynanmış ve maç 2-2 berabere bitmişti.

Muhabir: Muhammed Emin Canik