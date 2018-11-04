Çocuklar tribünü doldurdu

NİĞDE (AA) - Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk Tribünü Projesi ile çocuklar TFF 2. Lig maçında tribünü doldurdu.

Niğde'de farklı okullardan yaklaşık 100 ilkokul öğrencisi, Çocuk Tribünü Projesi ile TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile Yılport Samsunspor arasında oynanan maçı 5 Şubat Stadı'nda izledi.

Niğde Anadolu Futbol Kulübü Başkanı Ali Ergöçmez, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Biz her zaman, 'Dünyayı güzellikler ve çocuklar kurtaracak.' diyoruz. Çocuklar tribünlere gelecek, maçlara katılacaklar, hem iyi taraftarlığı hem de iyi birey olmayı öğrenecekler." dedi.

Çocuk Tribünü Projesi'ni bugün itibarıyla hayata geçirdiklerini vurgulayan Ergöçmez, şunları kaydetti:

"Bundan sonra her maçta burada çocuklar da olacak. Bütün okullardan çocukları tribüne getireceğiz, hem sporu hem taraftarlığı sevdireceğiz hem de centilmenliği öğreteceğiz. Rakip takımı alkışlamayı öğreteceğiz. Dolayısıyla futbol sahalarında o istemediğimiz olayların yaşanmaması için gayret göstereceğiz."

Proje sorumlusu öğretmen Eser Eti de özellikle köylerde maç izleme şansı olmayan çocukları iç saha maçlarında misafir edeceklerini söyledi.

Çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Eti, "Onları tribüne getireceğiz. Biz onları izleyeceğiz. Onlar doğru olanı yapacaklar ve herkes çocuklardan yola çıkarak tribünde nasıl davranması gerektiğini öğrenecek." diye konuştu.

Çocukların coşkuyla izlediği karşılaşma, Yılport Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.