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Çin'de yabancı futbolculara yıllık maaşta 3 milyon avro sınırı

Çin Süper Lig'de takımlar yeni sezonda 4 yabancı oyuncuyla sahada yer alabilecek.

Spor 26.12.2019, 13:03
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Çin'de yabancı futbolculara yıllık maaşta 3 milyon avro sınırı
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PEKİN (AA) - Çin Futbol Federasyonu (CFA) yılbaşından itibaren yabancı futbolcu maaşlarını 3 milyon avro ile sınırlandırdı.

Şinhua ajansının haberine göre, CFA, Çin Süper Lig kulüpleriyle yaptığı toplantı sonrası 2020 sezonu için maaşlarda düşüş yapılacağını duyurdu.

CFA'nın benimsediği yeni politikaya göre, yerel futbolcuların yıllık maaşları vergiler dahil 10 milyon yuan (yaklaşık 1,45 milyon dolar), yabancı uyruklu futbolcuların yıllık maaşları ise vergiler hariç 3 milyon avroyu aşamayacak.

Bununla birlikte yerel kulüplerin harcamaları da 1,1 milyar yuan (yaklaşık 160 milyon dolar) ile sınırlandırılırken, kulüplerin maaş harcamaları toplam harcamalarının yüzde 60'ını geçmeyecek.

Ayrıca, Çin Süper Lig'de daha önce sahada 3 yabancı oyuncuya izin verilirken, yeni sezon için bu sayı 4'e çıkarıldı.

CFA Başkanı Çın Şüyüen, "Kulüplerimiz çok fazla para harcadı ve bizim profesyonel futbolumuz sürdürülebilir bir şekilde yol almadı." ifadelerini kullanarak, zamanında harekete geçilmezse yıkıcı sonuçlar olabileceği uyarısında bulundu.

Futbolda istediği başarıyı yakalamayan Çin futbol kulüpleri, son yıllarda astronomik ücretlerle yaptığı yabancı futbolcu transferleriyle adlarından sıkça söz ettirmişti.


#spor
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