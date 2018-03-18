Cimnastikte bronz madalya

ANKARA (AA) - Azerbaycan'da organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupanın son gününde milli sporcular Demet Mutlu ve Göksu Üçtaş Şanlı mücadele etti.

Demet Mutlu, yer aletinde başarılı bir performans sergileyerek 12.566 puan toplayıp bronz madalyanın sahibi oldu.

Göksu Üçtaş Şanlı ise 12.533 puanla kupayı 6. sırada tamamladı.

Bu kategoride birinciliği 13.533 puanla Hırvat sporcu Ana Derek elde ederken, Yunanistan'dan Ioanna Xoulogi 12.733 puanla ikinci oldu.

Milliler, gelecek hafta Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş



