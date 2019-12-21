Cenk Tosun'un yeni teknik direktörü Ancelotti oldu
Everton, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'da teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti getirildi.
İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki İtalyan teknik direktörle 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Everton, Ancelotti'nin teknik direktörlük kariyerindeki 10. takımı olacak. Tecrübeli teknik adam, daha önce ülkesinde Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Napoli, İspanya'da Real Madrid, Fransa'da Paris Saint-Germain Almanya'da Bayern Münih ve İngiltere'de Chelsea'yi çalıştırmıştı.
Son olarak Napoli'yi çalıştıran Ancelotti, kariyeri boyunca 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 farklı lig şampiyonluğu olmak üzere 20 kupa kazandı.
Milli oyuncu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, 5 Aralık'ta Portekizli teknik direktör Marco Silva ile yollarını ayırmıştı.
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