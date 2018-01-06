Cenk Tosun'un transfer rakamları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın renklerine kattığı Cenk Tosun'un transfer rakamlarını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada "Everton Kulübü tarafından şirketimize net 22 milyon avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, ilave olarak 1 milyon 157 bin 895 avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton Kulübü tarafından ödenecektir." denildi.

Ek ödemelerin de yer aldığı açıklamada, "Everton Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin avro, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa 750 bin avro ödenecektir. Cenk Tosun, Premier Lig'de en az 25 maçta (Bu sezon için 10 maç) ilk 11'de oynarsa 500 bin avro şirketimize ödenecektir. Yukarıdaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halükarda 2 milyon avroyu geçmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Cenk Tosun sözleşme süresi boyunca Premier Lig'de her bir sezon için 15 gol atarsa 500 bin avro, 25 gol atarsa 1 milyon avro Everton Kulübü tarafından şirketimize ödenecektir. Cenk Tosun'un Everton tarafından üçüncü bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibarıyla şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5'u Everton tarafından şirketimize ödenecektir." bilgileri paylaşıldı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul