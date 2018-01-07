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Cenk Tosun İngiltere'ye gitti

Beşiktaş'tan, Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere'ye gitti.

07 Ocak 2018 Pazar 15:20
Cenk Tosun İngiltere'ye gitti
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'tan, Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere'ye gitti.

Cenk, eşi Ece Tosun ile Londra'ya gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminaline geldi. Burada bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu, CIP salonuna geçerek bir süre dinlendi.

Havalimanında yoğun ilgiyle karşılaşan Cenk Tosun, sevenleriyle fotoğraf çektirdikten sonra Londra'ya hareket etti.

Cenk Tosun, sağlık kontrolleri ve imza sonrası dün akşam İstanbul'a gelmişti.

Muhabir: Kenan Irtak

Anahtar Kelimeler:
Cenk TosunEvertonFutbolLondraSpor
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