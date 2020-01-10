Cenk Tosun, Arsenal maçında Crystal Palace'ın kadrosunda olacak
Milli futbolcu Cenk Tosun'un kiralık olarak katıldığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, golcü oyuncuyu yarın karşılaşacakları Arsenal maçının kadrosuna alacağını söyledi.
İSTANBUL (AA) - Milli futbolcu Cenk Tosun'un kiralık olarak katıldığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, golcü oyuncuyu yarın karşılaşacakları Arsenal maçının kadrosuna alacağını söyledi.
Arsenal maçı öncesi basın karşına çıkan İngiliz teknik adam, " Everton ile transfer görüşmelerinin hızlı bir şekilde tamamlandığı için minnettarım. Çünkü 8 tane eksik oyuncumuz var. Cenk gibi herkesi yukarı çıkaracak bir oyuncuya sahip olmak harika. Sadece oyunculara değil bana, teknik ekibe, kulüp başkanına ve taraftarlara da güç verecek." ifadelerini kullandı.
Cenk'i transfer etme sebebinin sorulması üzerine konuşan 72 yaşındaki teknik direktör, " O skorer bir oyuncu, bu yüzden onu transfer ettik. Ayrıca çok çalışkan. Takım arkadaşlarına çok yardım ediyor." dedi.
Milli oyuncu 2 sene önce de istediklerini dile getiren Hodgson, fakat bunu başaramadıklarını aktardı.
Bugün yeni takımıyla antrenmanlara da çıkan Cenk Tosun sosyal medya hesabından "Yeni bir başlangıç. Bu kulüp ve taraftarı için var gücümle çalışmaya hazırım." paylaşımını yaptı.