Cenk Tosun, Arsenal maçında Crystal Palace'ın kadrosunda olacak

İSTANBUL (AA) - Milli futbolcu Cenk Tosun'un kiralık olarak katıldığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, golcü oyuncuyu yarın karşılaşacakları Arsenal maçının kadrosuna alacağını söyledi.

Arsenal maçı öncesi basın karşına çıkan İngiliz teknik adam, " Everton ile transfer görüşmelerinin hızlı bir şekilde tamamlandığı için minnettarım. Çünkü 8 tane eksik oyuncumuz var. Cenk gibi herkesi yukarı çıkaracak bir oyuncuya sahip olmak harika. Sadece oyunculara değil bana, teknik ekibe, kulüp başkanına ve taraftarlara da güç verecek." ifadelerini kullandı.

Cenk'in yarın oynanacak Arsenal maçı için hazır olduğunu hatırlatan Roy Hodgson, "Yarın başlamak için hazır durumda. Onu oynatırsam, göreve hazır olduğundan ötürü hiçbir şüphem yok. Bugün antrenmanlara çıktı ve takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandı. Heyecanı en üst seviyede çünkü 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde kendisini kanıtlamak istiyor. Türkiye'nin en skorer oyuncusu ve bu yaz gerçekleştirilecek şampiyona öncesi kendisini hazırlamak istiyor." şeklinde konuştu.

Cenk'i transfer etme sebebinin sorulması üzerine konuşan 72 yaşındaki teknik direktör, " O skorer bir oyuncu, bu yüzden onu transfer ettik. Ayrıca çok çalışkan. Takım arkadaşlarına çok yardım ediyor." dedi.

Milli oyuncu 2 sene önce de istediklerini dile getiren Hodgson, fakat bunu başaramadıklarını aktardı.

Bugün yeni takımıyla antrenmanlara da çıkan Cenk Tosun sosyal medya hesabından "Yeni bir başlangıç. Bu kulüp ve taraftarı için var gücümle çalışmaya hazırım." paylaşımını yaptı.