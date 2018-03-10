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Cedi Osman sakatlandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman sakatlandı.

10 Mart 2018 Cumartesi 13:21
Cedi Osman sakatlandı
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ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman sakatlandı.

Milli oyuncu, takımının deplasmanda Los Angeles Clippers'a 116-102 kaybettiği son karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan erken çıkmak zorunda kaldı.

Sakatlığı hakkında ABD basınına açıklamada bulunan 22 yaşındaki milli basketbolcu, "Maç sırasında koşmaya çalışırken kasığımda bir ses duydum. Çok acıdı ve koşamadım. Yürürken ayağımı kaldırdığımda ağrı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yapılacak detaylı sağlık kontrolünün ardından milli oyuncunun tedavi süresi belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiCedi OsmanCleveland CavaliersSakatSpor
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