CANLI |Kocaelispor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig'de 23. haftasında Kocaelispor-Beypiliç Boluspor maçıyla kapanıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanıyor.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Can Cengiz yönetiyor.

7 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyeti alan ev sahibi Kocaelispor'un 24 puanı bulunuyor. Karşılaşmaya iddialı hazırlanan yeşil-siyahlı ekip, 6 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Beypiliç Boluspor'un puanı da rakibi Kocaelispor gibi 24. Geçen hafta Balıkesirspor'u 1-0 mağlup eden Bolu ekibi, 4 haftalık galibiyet hasretine son vermişti. Beypiliç Boluspor, Kocaeli deplasmanından da puanla dönmek istiyor.

İki takım arasında Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beypiliç Boluspor 2-0 kazanmıştı.

11'ler

Kocaelispor : Korcan Çelikay, Berkay, Mehmet, Atila, İlyas Kubilay, Alpay, Dimitris Kolovos, Pereira, Mehmet Yılmaz, Rasheed, Samed Ali Kaya

Boluspor : Oğul Kaan, Abdurrahim, Tugay Kaçar, Bregu, Gökhan Karadeniz, Roshi, Zahit, Emin, Ali Keten, Abdurrahman, Bekim Balaj

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