Çankırı'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Amatör Spor Haftası etkinlikleri açılışı nedeniyle kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe katılan sporcular, ellerinde meşalelerle Atatürk Bulvarı üzerinden Anıt Alanı'na geldi. Burada burada saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amatör Spor Haftası boyunca spor etkinlikleri yapılacağını belirtti.

Aslaner, "İyi bir hafta olacağını düşünüyorum. İnşallah amatörlerimizi birazcık destekleriz, bugüne kadar spor yapmayanları spora heveslendirirsek bu bizim en büyük kazancımız olacaktır. Bu haftanın en büyük amacı da insanları spora yöneltmektir." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci ise hafta boyunca sportif faaliyetlerin süreceğini belirterek sporseverleri müsabakalara davet etti.

Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Celal Kaman da vatandaşların spora daha fazla vakit ayırmaları gerektiğini ve yapılacak etkinliklere bütün Çankırılıların katılımını beklediğini ifade etti.