Çankaya Belediyesi, şampiyonluğu yine rakiplerine bırakmadı

- Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler 1. Lig Futsal Şampiyonası'nda üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu

Çankaya Belediyesi, şampiyonluğu yine rakiplerine bırakmadı
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ANKARA (AA) - Türkiye Görme Engelliler 1. Lig Futsal Şampiyonası'nda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, üst üste 3. kez şampion oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 6. kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Çankaya Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler B2-B3 (Az görenler) 1. Lig Futsal Şampiyonası'nda da art arda 3. kez adını zirveye yazdırdı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, en yakın rakibine 5 puan fark atarak 39 puanla kupayı müzesine götürdü.

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