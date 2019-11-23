Son Dakika

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City galibiyet serisini 5'e çıkardı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.

Spor 23.11.2019, 19:16
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City galibiyet serisini 5'e çıkardı
banner230

İSTANBUL (AA) - Ligin 13. hafta maçında Leicester City, Brighton & Hove Albion'ın konuğu oldu.

Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta konuk ekip, 64. dakikada Ayoze Perez ve 82. dakikada Jamie Vardy'nin penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran Leicester City ligdeki ikinciliğini devam ettirirken, ev sahibi takım 15 puanda kaldı.

#spor
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 23 Kasım 2019
İmsak 05:59
Güneş 07:25
Öğle 12:33
İkindi 15:08
Akşam 17:30
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@