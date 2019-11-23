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Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City galibiyet serisini 5'e çıkardı
İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.
Spor 23.11.2019, 19:16
İSTANBUL (AA) - Ligin 13. hafta maçında Leicester City, Brighton & Hove Albion'ın konuğu oldu.
Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran Leicester City ligdeki ikinciliğini devam ettirirken, ev sahibi takım 15 puanda kaldı.
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