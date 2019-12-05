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Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta yapılacak
Türkiye'nin en eski atletizm gelenekleri arasındaki Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Cuma günü 84. kez düzenlenecek.
Spor 05.12.2019, 11:47
ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele için Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde 1936 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'na bin 500'e yakın atlet kaydoldu.
Yarışmanın ödül kısmı daha sonra açıklanacak.
Muhabir: Hüseyin Doğru
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