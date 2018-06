ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bütün takımların altyapıya yatırım yapması lazım ama göstermelik değil. Ajax, Barcelona gibi olmalı." dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 24 Haziran'da Türkiye'nin önemli bir seçime gideceğini belirterek, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız il il geziyor. İstanbul'da dün yapılan miting de çok coşkulu geçti. Cumhurbaşkanımızın kendi değerlendirmesiyle de 'Baba bir miting.' oldu. İstanbul ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. İstanbul bizim seçimlerimizde lokomotiftir. 5-6 gün daha var. İlçelerde de mitingler olacak. İnanıyoruz ki bu seçimde milletimiz yine projeleriyle sahada olan, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen güçlü Türkiye'yi destekleyecektir. Biz, büyüyen, gelişen güçlü Türkiye istiyoruz. Yapılan eserler ortada. İstanbul'da yapılan büyük projeler var. Üçüncü havalimanı açılacak, Marmaray, 3. köprü, metro ağı... Eserler ortada. İstanbul, AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza büyük destek verecektir."Güçlü Türkiye için güçlü bir meclise sahip olunması gerektiğini vurgulayan Bak, "Türkiye önemli bir süreci tamamlayacak. Meclis yasamayla ilgileneceği için güçlü olması lazım. 'Güçlü Türkiye, güçlü meclis.' sloganıyla yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Rize'ye yapılan yatırımlarBak, kendi seçim bölgesi Rize'de AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir ilgi ve destek olduğunu vurguladı.Bölge için çok önemli olan Ovit Tüneli'nin açılmasıyla 138 yıllık hayalin gerçekleştiğini anlatan Bakan Bak, sözlerine şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımız Rize'ye her geldiğinde müthiş bir heyecan oluyor. Hemşehrileri gurur duyuyor Cumhurbaşkanımız'la. Rize'de 1 Kasım'da yüzde 76 oy aldık. Türkiye birincisiydi. Referandumda ise Bayburt'tan sonra en fazla oy Rize'den çıktı. Durum şu an çok iyi. Tüm teşkilat hep birlikte sahadayız. Rize'ye önemli bir yatırım daha yapılıyor. Rize-Artvin Havalimanı devam ediyor. Önemli bir yatırım. Denizin üzerinde olan 4 havalimanı var dünyada. Biri de Ordu-Giresun olarak Türkiye'de. Rize-Artvin Havalimanı için 11 milyon ton taş dolgu yapıldı. Toplam 88,5 milyon ton taş dolgu yapılacak. Günde 130 bin tona çıkacak kapasite. 130 kamyon çalışıyor. Bunlar devasa yatırım Rize için. Rize-Artvin Havalimanı'yla Rize'de çay dışında turizm ekseninde de gelişme olacak. Organik tarımı geliştirmek için de bölgemizde çalışmalar var. Otellerin sayısı turizm için artıyor. Körfez ülkelerinden turistler gelmeye başladı. Rize'de diğer önemli yatırım da İyidere'deki lojistik üst yatırımı. Proje ihalesi yakında yapılacak. Kuzey-güney ekseninde ürünlerin diğer ülkelere taşınması için bu da çok önemli.""Futbolda altyapıya yatırımlar çok önemli"Bakan Bak, futbolda altyapıya yatırımın önemine vurgu yaptı.Spor Toto Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor'u tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı, "MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da tebrik ediyorum. Rizespor için büyük bir sinerji oluştu. Gelecek sezon için de hazırlıkları sürüyor. Altyapıya önem verilmesi lazım. Umarım Süper Lig'de kalıcı bir ekip olurlar. Futbolda altyapıya yatırımlar çok önemlidir. Cengiz, Enes gibi oyuncuların artması lazım. Bursaspor'un, Kayserispor'un yatırımları var. Fenerbahçe'nin ciddi bir altyapı projesi var. Bütün takımların altyapıya yatırım yapması lazım ama göstermelik değil. Ajax, Barcelona gibi olmalı. Bu tip yatırımları üreten sistemi getirmeliyiz. Kabiliyetli sporcularımız var. Teknik heyetlerin bu sporculara daha fazla şans vermesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.Amatör kulüplere büyük destek verdiklerini aktaran Bak, şunları kaydetti:"Amatör kulüplere bu yıl yaklaşık 50 milyon lira yatırım yaptık. Buna da artırarak devam ediyoruz. Amatör spor kulüpleri mahallerinde kahramandır. Gençleri uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan kurtarıyorlar. Yüzlerce tesis yapılıyor Türkiye'nin her tarafına. Terörü yenmede spor ciddi bir argüman. Çocukları dağa gitmekten kurtararak, salonlara gitmeye yönlendiren bir argüman spor."Milli Eğitim Bakanlığı'yla (MEB) yaptıkları projeyle Türkiye çapında yetenek taraması başlattıklarını anlatan Bak, "Üçüncü sınıflarda başladık. Bir ayda 400 bin öğrenciyi yetenek taramasından geçirdik. Eylül ayında yeniden devam edeceğiz. Sporun tabana yayılması için MEB'le çok önemli bir proje bu." diye konuştu.'Millet bahçeleri projesi çok önemli bir açılım'Eski statların yerlerinin ardından çok büyük alanların boşa çıktığını aktaran Osman Aşkın Bak, "Millet bahçeleri projesi, toplumsal şehir yaşamı ve çevrecilik için çok önemli bir açılım. Bana göre yerinde, zamandında ve güzel bir proje. Çok büyük alanlardan bahsediyoruz. Eski statlarımız şehir merkezlerinde kaldı. Onların ardından ciddi alanlar ortaya çıkıyor. O alanda da insanların nefes alacağı, açık spor tesislerinin olacağı yerler ortaya çıkıyor. 30'a yakın yerde süreç yürütülüyor." diye konuştu.Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği kıraathane projesiyle ilgili ise şöyle konuştu:"Gençlerimiz, az kitap okuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret ettiği, Zeytinburnu'nda yapılan bir proje var. Bunun benzerlerini gençlik merkezlerinde de yapıyoruz. 280 tane gençlik merkezimiz var. Gençlerimiz, spor, sanat ve kültürle buluşuyor. Kütüphane ve okuma alanları var. Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız projeler var. Gençlerimiz okumayı biraz kenara bıraktı ama okumak çok önemli. Okumak, insanı geliştiren bir süreç. Üniversiteye hazırlananlar var. Millet kıraathanelerinde gençlerimizin ders çalışabileceği, çayını kahvesini içebileceği, bir şeyler atıştırabileceği sessiz bir ortam olacak.""Yurtlar konusunda ciddi çalışmalar yapıldı"Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti döneminde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki KYK yurdunda gençlerle sahur yaptığını hatırlatan Bakan Bak, "AK Parti iktidarları döneminde yurtlar konusunda ciddi çalışmalar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin sahur davetine katıldı. Gençlerle sahur yaptı. Orada gençler 'yaz aylarında ücret ödüyoruz.' diyince, Cumhurbaşkanımız bize sordu. Biz de kanuni olarak bu şekilde yürütüldüğünü ifade ettik. 'Öyle olmaz, bunu hemen düzeltin.' dedi. Biz de bunla ilgili kararımızı aldık. Bakanlar Kurulu kararı da çıktı. Artık öğrencilerden yazın ücret alınmayacak." ifadelerini kullandı.AK Parti döneminde yurtlardaki kapasitenin ve kalitenin arttığını dile getiren Osman Aşkın Bak, "AK Parti, iktidara geldiğinde 130-135 bin olan yatak sayısı 660 bine çıktı. Yeni açılacak yurtlarla 50-60 bin daha ilave edip 700 binin üstüne çıkacak. Kalite ise tartışılmaz. Öğrencilerimiz 4-5 yıldızlı otel konforunda hizmet alıyorlar. Yeni yurtlar yaptıkça standartlar artıyor. Eski yurtlarımızı da yeniliyoruz. Öğrencilerimiz, koğuşta 10-15 kişi kalıyordu. Artık 2, 3 ve 4 kişilik odalar var. Günde 4-5 çeşit yemek çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Bak, "Yazın yurtlarda öğrencilerimizden kalmadıkları dönem içinde herhangi bir ücret alınmayacak. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Bu iş bitmiştir." ifadesini kullandı.'Türkiye'de futbolun değeri yükseliyor'Birçok ilde stat yaptıklarını kaydeden Bak, "Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na güçlü bir dosyayla hazırlandı. Yaptığımız statlar, yatak kapasitesi, turizm ülkesi olmamız, futbola olan ilgi, ulaşımın kolaylığı, izlenebilirlik, bunların hepsi önemli. Türkiye'de futbolun değeri yükseliyor, Avrupa'da belli noktaya geldi, 5. sırada. Lig kalitesi artarak devam ediyor, sponsorluk geliri devam ediyor." diye konuştu.Organizasyonlar konusunda ciddi bir tecrübe kazandıklarını vurgulayan Bak, "2019 UEFA Süper Kupa finali de İstanbul'da, Vodafone Park'ta oynanacak. Adaylık dosyamız gerçekten çok güçlü. Almanya'daki statlar yaşlı ve eski. Seyirci coşkusu ve heyecanı, ulaşımlar nedeniyle avantajımız var. Bize yakışır." değerlendirmesinde bulundu."İnsanların gönlüne zincir vuramazsınız"Osman Aşkın Bak, Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu İlkay Gündoğan'ın aracına kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıyla alakalı olarak ise şunları kaydetti:"İnsanların gönlüne zincir vuramazsınız. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yapılan bu davranış çok çirkin, araca saldırı çok çirkin. Daha önce statlarda ırkçılık bir salgın gibi başlamıştı ama orada fair play ruhu ve sağduyu kazandı. UEFA ve FIFA bu konuda ciddi kampanyalar başlattı ve bu olay engellendi. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Irkçılığa varan, şiddet içeren bir davranış. Alman bakan 'Tasvip etmiyoruz.' diye açıklama yapmış. Mesut ve İlkay, Dünya Kupası'nı kazanan takımın içinde yer alarak en büyük cevabı verecektir diye düşünüyorum."Dünya Kupası maçlarını seçim süreci sebebiyle özetlerinden takip ettiğini belirten Osman Aşkın Bak, "Bana göre kupa sürprizlerle başladı. Dünya Kupası'nda her zaman sürprizler olmuştur, daha önce de yaşanmıştır. Tabii turnuva takımları var. İtalya ve Hollanda gibi turnuva takımları bu organizasyonda yok. Turnuva takımı olan Almanya kaybetti ama 2 maç daha var. Mutlaka çıkma durumları olacaktır. 'Rusya'daki Dünya Kupası'nda favoriniz kim?' derseniz, ben disiplinli oyunuyla Almanya diyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, Dünya Kupası elemelerinde istediği neticeleri alamadığını dile getiren Bakan Bak, şunları ifade etti:"Başarılar jenerasyonla da alakalı. Tabii Türk oyuncuların çok daha fazla şans bulması gerekiyor. Kulüplerimizin, Türk futbolunun altyapısına çok ciddi yatırım yapması gerekiyor, biz hazırız. Türk futbolunun marka değerinin artması, genç oyuncuların yurt dışında oynaması bizim için önemli. Bana göre bayağı yol kat ettik. Bu işler hem çok maç oynamakla hem de oyuncuların birlikte oynamalarıyla alakalı."