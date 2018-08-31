Bursasporlu Aziz Eraltay PSV'de

EINDHOVEN (AA) - Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden PSV, Bursaspor'da forma giyen Aziz Eraltay'ı renklerine bağladı.

PSV Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Bursaspor'da oynayan 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, dün sağlık kontrolünden geçen Aziz Eraltay'ın PSV Teknik Direktörü Mark van Bommel'i Avustralya Milli Takımı'ndan tanıdığı, Van Bommel'in kendisini aradığı andan itibaren seçimini yaptığı ifade edildi.

Aziz Eraltay, Hollanda ekibinde 3 numaralı formayı giyecek.

Muhabir: Abdullah Aşıran