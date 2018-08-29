Bursaspor'da iki transfer birden

BURSA (AA) - Bursaspor, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Rumen sol bek Iasmin Latovlevici ile Arjantinli savunma oyuncusu Santiago Vergini'yi transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 32 yaşında ve 1,75 metre boyundaki Iasmin Latovlevici transferinde bonservis bedeli ödenmezken, futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

30 yaşında ve 1,91 metre boyundaki Santiago Vergini transferinde de bonservis bedeli ödenmezken, futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşıldı.

Yeni transferler Latovlevici ve Vergini, Acıbadem International Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendilerini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Muhabir: Cem Şan