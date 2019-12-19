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Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaştı.

Spor 19.12.2019, 18:13
Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı
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BURSA (AA) - Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada, imza töreninin yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.

#spor
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