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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak
Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaştı.
Spor 19.12.2019, 18:13
Açıklamada, imza töreninin yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.
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