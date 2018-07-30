Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı

BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada, Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'ın sözleşmelerinin son görüşme sonrası resmi olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Öte yandan yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar kampının ardından kente dönen yeşil-beyazlı ekip, 2 günlük iznin ardından İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti.



Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde dar alanda kontrol pas ve taktik çalışma gerçekleştiren yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Gribal enfeksiyon geçiren Abdullahi Shehu ve sol dizinde ağrıları olan Onur Atasayar antrenmanda yer almadı.

Muhabir: Sinan Balcıkoca