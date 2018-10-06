Bursaspor ilk galibiyetini aldı

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta maçında Bursaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

İlk yarı

7. dakikada ceza alanı ön çizgisinde MKE Ankaragücü oyuncularından seken topu kontrol eden Sakho, meşin yuvarlığı kalecinin solundan filelere yolladı. Maçın hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem "VAR" kararıyla pozisyon öncesinde Bursasporlu Stancu'nun, Alihan Kubalas'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

22. dakikada MKE Ankaragücü yarı alanının ilk metrelerinde topla buluşan Ramazan Keskin'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Meraş, yaptığı kafa vuruşuyla kalecinin üstünden meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-0.

42. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında topla buluşan Stancu, içeri doğru kat eden Aytaç Kara'yı ceza sahası ön çizgisinde topla buluşturdu. Aytaç Kara'nın sert şutu kalenin üstünden auta gitti.

Maçın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, iki takım oyuncuları, taraftarların tezahüratı sonucu ele ele tribünleri selamladı.

İkinci yarı

54. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Kendi yarı alanından gelen uzun topla buluşan Sakho'nun yaptığı vuruş, kaleci Hopf'dan sekip kaleye doğru yöneldi. Kone'nin son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak, direğe çarpıp kornere çıktı.

65. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında sol kanatta topla buluşan Bifouma, hızla kaleye yöneldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın dar açıdankaleye paralel yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı ve Bursaspor defansı topu uzaklaştırdı.

83. dakikada kendi yarı sahasından gelen topla buluştuktan sonra Moulin'den sıyrılan Lima'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada MKE Ankaragücü defansından seken topu iyi kontrol eden Sakho, pasını sağ kanattan ceza alanına koşu yapan Lima'nın önüne bıraktı. Rahat pozisyonda topa iyi vuramayan Lima'nın şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.

90. dakikada sol kanattan Latovlevici'nin ceza alanına içine yaptığı ortada topla buluşan Lima, meşin yuvarlığı kalecinin sağından filelere gönderdi. Maçın hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem "VAR" kararıyla Lima'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Müsabaka, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Muhabir :Sergen Sezgin



