Bursaspor galibiyeti de kaybetmeyi de unuttu

BURSA - HÜSEYİN YEŞİLKAVAK

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık dilimde sadece ilk maçta Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olan Bursaspor, ardından oynadığı 5 maçta da berabere kaldı.

Yeni sezona Fenerbahçe maçıyla başlayan yeşil-beyazlılar, deplasmanda oynadıkları bu karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe maçının ardından 2. haftada sahasında Kayserispor'u konuk eden Bursaspor, 0-0 biten mücadele sonunda sezonun ilk puanıyla tanıştı.

Ligin 3. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanına giden yeşil-beyazlılar, 3 puan hedefiyle çıktıkları bu karşılaşmadan da 1-1'lik skorla ayrılarak yine bir puana razı oldu.

Beşiktaş ile sahasında oynadığı 4. hafta mücadelesinde de bir önceki Atiker Konyaspor maçındaki sonuçla sahadan ayrılarak hanesine bir puan yazdıran Bursaspor, 3 puan hasretini 5. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına bıraktı.

Çaykur Rizespor ile deplasmanda yine 1-1 berabere kalan Bursa temsilcisi, 6. haftada sahasında konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir ile oynadığı maçtan da 0-0'lık sonuçla ayrılarak üst üste 5. beraberliğini elde etti.

Ligde son 5 maçtan da beraberlikle ayrılarak, bu sürede ne mağlubiyet üzüntüsü ne de galibiyet sevinci yaşayabilen Bursaspor, 6 haftalık bölümde "ligin en fazla berabere kalan takımı" oldu.

"Güzel günler yakında"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 yılda ligde yaşadıkları sıkıntıları tekrarlamamak adına bu sezon öncesi takımda ciddi bir revizyona gittiklerini söyledi.

İlk olarak takımın başına deneyimli teknik adam Samet Aybaba ve ekibini getirdiklerini hatırlatan Ay, "Yeni bir takım oluşturduk. Bu kolay bir şey değil. Şu ana kadar da takımın mücadelesinden son derece memnunuz. Oyuncularımızın verdiği mücadele hepimizi gelecek adına umutlandırıyor. Şimdi tek eksiğimiz kaldı o da 3 puan. Bir galibiyet aldığımızda gerisi de üst üste gelecektir. Ben takımımıza inanıyorum. Güzel günler yakında." değerlendirmesinde bulundu.

Ay, takımın sahada gösterdiği mücadelenin yeşil-beyazlı taraftarları da memnun ettiğini dile getirerek, "Bu yeni oluşumda taraftarımız da takımına inanıyor ve güveniyor. İlk 6 haftalık dilimde takımlarına verdikleri destek nedeniyle onlara da teşekkür ederim." diye konuştu.

Aybaba: Daha da iyi olacağız

Teknik direktör Samet Aybaba da Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladıkları ligde son 5 maçtan beraberlikle ayrıldıklarını, henüz galibiyet sevincini yaşayamadıklarını ifade etti.

Bursaspor'un her maçına kazanma isteğiyle çıkan bir takım olduğunu vurgulayan Aybaba, şunları kaydetti:

"Biz bu maçlarımızın hepsinde kazanmaya yönelik bir futbol sahaya yansıttık. Maalesef futbolun içindeki şans faktörü şu ana kadar bizim yanımızda olmadı. Bu beraberlikleri hiç planlamadık. Bizim hedefimiz ve planlarımız bu maçlardan puanlarla ayrılmaktı. Eksiklerimiz var ve onları da biliyoruz. Biz iyi bir takım olduk. En büyük güvencemiz de bu. Daha da iyi olacağız. Daha çok galibiyet elde edeceğimiz günler olacak. O nedenle bu takıma hep birlikte destek vereceğiz."