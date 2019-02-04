Bursa'da gol sesi çıkmadı

BURSA(AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Bursaspor, kendi sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

1. dakikada yapılan santranın ardından topla buluşan Ömer Ali Şahiner rakip takım savunmasını geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ömer Ali'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşu, kaleci Muhammed Şengezer son anda kurtardı.

4. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Latovlevici'nin serbest vuruştan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın vuruşu, sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Jahovic'in yaptığı sert vuruş, az farkla auta çıktı.

34. dakikada orta sahada topla buluşan Traore'nin ara pasıyla rakip savunmanın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Muhammed Şengezer'in önde olduğunu fark edip meşin yuvarlığı aşırdı. Şengezer, son anda topu kornere çeldi.

41. dakikada Saivet sağ kanattan kullandığı serbest vuruşla topu ceza alanı içine ortaladı. Jevtovic, savunmanın arkasına sarkan Vergini'yi formasından çekerek yere düşürünce hakem Halis Özkaya penaltı noktasını gösterdi. 43. dakika kazanılan penaltıyı kullanan Umut Nayir'in vuruşu, sağ kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

47. dakikada Saivet'in serbest vuruştan ceza alanına ortaladığı topa yükselen Umut Nayir'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı son anda kornere çeldi.

57. dakikada sol kanatta topla buluşan Latovlevici'nin ceza alanına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinden topa iyi yükselen Umut Nayir'in uzak kale direğine doğru gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kontrol etti.

62. dakikada Saivet'in ara pasında rakip savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Umut Nayir, soldan hareketlenen Yusuf Erdoğan'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

75. dakikada sağ kanattan hızla gelişen Bursaspor atağında Barış Yardımcı'nın ceza alanı içine doğru yaptığı ortayı kaleci Serkan Kırıntılı kalesinden çıkıp müdahale ederek, uzaklaştırmaya çalıştı. Seken topta Saivet, meşin yuvarlığı kalecinin üstünden aşırarak ağlara gönderdi. Hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrasında pozisyon öncesinde kaleci Serkan Kırıntılı'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.