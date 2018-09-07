Burak Yılmaz alacakları için TFF'ye başvurdu

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın, alacakları ödenmediği için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunduğu bildirildi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz'ın transfer döneminin bitmesinin ardından alacakları için TFF'ye başvuruda bulunduğunu söyledi.

Bordo-mavili futbolcunun geçen sezondan 400 bin avro olmak üzere yaklaşık 850 bin avroluk alacağının bulunduğu öğrenildi.

Sakatlığı süren Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın akşamki antrenmanında yer almadı. Golcü oyuncunun salonda çalıştığı kaydedildi.



Muhabir: Selçuk Kılıç