Buffon PSG'den ayrılıyor

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un takımdan ayrılacağını duyurdu.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Buffon'un 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu.
Buffon, ülkesinin Parma ve Juventus takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl PSG'ye transfer olmuştu. PSG'de 25 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bir Ligue 1 ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Muhabir: Mutlu Demirtaştan