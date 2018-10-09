Buffon, Fenerbahçe maçını unutamadı

İSTANBUL (AA) - Kariyerini Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında sürdüren Gianluigi Buffon, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta stadın atmosferinden etkilendiğini söyledi.

40 yaşındaki İtalyan kaleci, sosyal medya hesabında taraftarların sorularını cevapladı.

Deneyimli file bekçisi, kendisini en çok etkileyen maç ve statlarla ilgili soruya, "Şüphesiz Anfield Road bunlardan biri. Glasgow Rangers ve İstanbul'daki Fenerbahçe maçlarının ilk 15-20 dakikasında motive olmakta zorlandım." yanıtını verdi.

Buffon, Fenerbahçe'ye karşı 1998 yılında Parma'nın kalesini koruduğu dönemde forma giymişti.

Muhabir: Yunus Kaymaz