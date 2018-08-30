Brezilyalı Douglas Sivasspor'da çok mutlu

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı Douglas Pereira Dos Santos, kırmızı-beyazlı formayı giymenin mutluluğunu yaşıyor.

Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve geride kalan 3 haftada teknik direktör Tamer Tuna'nın tüm maçlarda forma şansı verdiği 28 yaşındaki oyuncu, mütevazı kişiliği ve futboluyla taraftarların kısa sürede beğenisini topladı.

Kırmızı-beyazlı ekibe geliş süreciyle ilgili, AA muhabirine açıklamada bulunan Douglas, transfer sürecinin kendisi için kolay geçtiğini söyledi.

Transferinde takım arkadaşı Brezilyalı Robinho'nun ve önceki dönemlerde Sivasspor forması giyen Fransergio Bastos'un kendisine referans olduğunu anlatan Douglas, Sivasspor'un haklarını savunan iyi bir kulüp olduğu yönünde kendisine telkinlerde bulunduklarını ifade etti.

Kırmızı-beyazlı formayı giymekten son derece mutlu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "Kendimi farklı bir ligde göstermek istiyordum, Sivasspor da bunu yapabilmem için büyük bir şanstı." ifadelerini kullandı.





- "Barcelona hiçbir kulüple kıyaslanamaz"





Daha önce formasını giydiği Barcelona'nın dünyanın sayılı kulüplerinden birisi olduğunu vurgulayan Douglas, "Barcelona'yı hem saha içi hem de saha dışı olanaklarıyla hiçbir kulüple kıyaslayamayız. Ama burada şöyle bir gerçek var, Sivasspor aile ortamı olan mutlu bir kulüp. Buraya geldiğimden beri kulüp çalışanları, arkadaşlarım, teknik heyet beni çok iyi karşıladı. Benim dışımda ailem, çocuğum, burada olmaktan çok mutlu. Ben de bu sebeplerden dolayı mutluyum." şeklinde konuştu.

Sivasspor'a transfer olduktan sonra ligde geride kalan tüm maçlarda 90 dakika forma şansı bulan ve ligin 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada gol atma başarası gösteren Douglas, şöyle devam etti:

"Süper Lig zor ve yarışmacı bir lig. Gösterdiğimiz mücadele gelecek haftalarda daha iyi yerlere geleceğimizi, daha çok puanlar alacağımızın göstergesi. Burada önemli olan benim Sivasspor'dan ne beklediğim değil, Sivasspor'un beklentileri. Burada oynama şansı bulduğum için çok mutluyum. Umuyorum ki kulüp de gösterdiğim performanstan çok memnundur. Umarım gelecek haftalarda iki taraf da daha mutlu, daha pozitif ve iyi bir şekilde devam eder."





- Robinho ve Kone'ye övgü





Takım arkadaşları Robinho ve Arouna Kone'den de övgüyle bahseden Douglas, "Sahada etrafına baktığında iyi ve büyük oyuncuları görmek çok önemli, bu beni çok mutlu ediyor. Robinho ve Kone saha dışında da büyük karakterler ve büyük insanlar, iyi bir hava oluşturduk. Umarım oluşturduğumuz bu iyi hava bizi ilerleyen zamanlarda başarılı bir noktaya taşır ve hak ettiğimiz yeri buluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman en iyisini isteyen bir karakter olduğunu dile getiren Douglas, daha fazla mücadele ederek ve daha fazla çalışarak Sivasspor'un ligi istediği yerde bitirmesini sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.