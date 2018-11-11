Brezilya'da zafer Hamilton'ın

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı Brezilya Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1 sezonunun 20. mücadelesi, Sao Paulo kentindeki 4,309 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole pozisyonu"ndan başlayan Lewis Hamilton, bu sezon 10'uncu kariyerinin 72. birinciliğine ulaştı.

Büyük Britanyalı pilotun 1.4 saniye gerisindeki Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen 2'nci, liderden 4.7 saniye sonra finişe gelen Ferrari sürücüsü Kimi Raikkonen ise 3. oldu.

Hamilton'ın pilotlar klasmanı şampiyonluğunu garantilemesinden bir yarış sonra Mercedes, üst üste 5. takımlar şampiyonluğunu elde etti.

Sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si, 25 Kasım'da yapılacak.

İlk 10

Brezilya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

3. Kimi Raikkonen (Ferrari)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Sebastian Vettel (Ferrari)

7. Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber)

8. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

9. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

10. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 383 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 302

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 251

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 237

5. Max Verstappen (Hollanda): 234

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 620 puan

2. Ferrari: 553

3. Red Bull: 392

4. Renault: 114

5. Haas: 90

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer