Brezilya puan kaybıyla başladı

ROSTOV-NA-DONU (AA) - Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki E Grubu maçında Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.
20. dakikada Coutinho'nun ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, top uzaktaki direğe çarpıp ağlarla buluştu ve Brezilya 1-0 öne geçti.
50. dakikada İsviçre'nin kullandığı köşe vuruşunda doğru zamanlamayla yükselen Zuber, altı pastan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.
Brezilya'nın son dakikalardaki baskısına rağmen başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
Muhabir: Hüseyin Burak Demirer