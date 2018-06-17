Brezilya puan kaybıyla başladı

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki E Grubu maçında Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

Brezilya puan kaybıyla başladı
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ROSTOV-NA-DONU (AA) - Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki E Grubu maçında Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

20. dakikada Coutinho'nun ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, top uzaktaki direğe çarpıp ağlarla buluştu ve Brezilya 1-0 öne geçti.

50. dakikada İsviçre'nin kullandığı köşe vuruşunda doğru zamanlamayla yükselen Zuber, altı pastan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

Brezilya'nın son dakikalardaki baskısına rağmen başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

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