Bosna Hersek derbisinde kazanan Saraybosna

SARAYBOSNA (AA) - Başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Stadı'nda oynanan 117. Saraybosna derbisinde, ev sahibi Saraybosna 16. dakikada Mersudin Ahmetovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Zeljeznicar, 19. dakikada Sulejman Krpic'in penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. Konuk takım, 26. dakikada Milos Bakrac'ın ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.

Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Saraybosna, 31. dakikada bir kez daha Ahmetovic'in attığı golle 2-1 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmazken, Saraybosna sahadan 2-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

16. hafta sonunda Saraybosna 36 puanla lider durumdayken, son şampiyon Zrinjski 31 puanla ikinci, Zeljeznicar ise 28 puanla üçüncü sırada bulunuyor.