SAMSUN (AA) - Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor sahasında Çankırıspor’u 4-1 mağlup etti.
Maça etkili ve hırslı başlayan taraf Çarşambaspor oldu. 3. dakikada etkili ataklarını Ramazan ile gole çeviren Çarşambaspor 1-0 öne geçti.
Golden sonra 9. dakikada sahneye Yeşil Beyazlı takımın sporcusu Kemal Sabri Bayraktar farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.
Karşılıklı ataklarla devam eden maçın ilk yarısı Çarşambaspor’un 2-0 üstünlüğüyle kapandı.
55. dakikada ceza sahası içinden kaleye attığı sert şutu gole çevirmeyi başaran Kemal Sabri Bayraktar, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti
58. dakikada Penaltı kazanan Çankırıspor’da topun başına 19 numaralı Oktay geçti ve topu ağlara göndermeyi başardı.
72. dakikada sağ kanattan kontra atak başlatan Çarşambaspor'lu Ramazan, dar açıdan attığı şutu direkten auta çıkardı.
75. dakikada aynı hızla Çankırıspor’un defans boşluğunu yakalayan Ramazan file bekçisiyle karşı karşıya kalsa da bariz gollük topu auta gönderdi.
81. dakikada ceza sahasında yerde kalan Ramazan Taş Çarşambaspor’a penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Tugay maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.
Haftaya deplasmanda Sinopspor’a konuk olacak Çarşambaspor sezonu kapatmış olacak.