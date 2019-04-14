Bölgesel Amatör Lig

SAMSUN (AA) - Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor sahasında Çankırıspor’u 4-1 mağlup etti. Maça etkili ve hırslı başlayan taraf Çarşambaspor oldu. 3. dakikada etkili ataklarını Ramazan ile gole çeviren Çarşambaspor...