İSTANBUL (AA)- Tekne fuarı Boat Show Tuzla, ziyaretçilerini 16-25 Şubat tarihlerinde Viaport Marina Tuzla’da ağırlayacak.

Via Fuarcılık’tan yapılan açıklamaya göre, 500’den fazla markanın hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu Boat Show Tuzla için 35 bin metrekare büyüklüğünde dünyanın en büyük geçici mega yapısının da kurulumu tamamlandı.

Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda bu yıl fiyatları 50 Bin TL ile 50 Milyon TL arasında değişen 150’den fazla tekne sergilenecek. Türk yerli yapım tekneler ise Türkiye’nin gururu olarak fuar alanında kendilerini gösterecek. 75 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği fuarda, sektörün lider tekne, marin ekipman ve aksesuar firmaları bir araya gelecek.

Denizcilik sektörünün öncü yerli markaları da Boat Show Tuzla’da nefes kesen teknelerini görücüye çıkaracak. Türkiye’nin önemli bir aktör olarak yer aldığı denizcilik sektörünün ürettiği yerli tekneler, bu fuarla dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek binlerce ziyaretçiyi bekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Via Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Günaydın, Türkiye’nin denizcilik sektöründeki başarısını tüm dünyaya göstermek üzere bu yıl 5. Kez düzenlenen Boat Show Tuzla’yı organize ettiklerini kaydederek, “Fuarımızda 150’ den fazla firma, yine 150’ den fazla teknesini görücüye çıkartıyor. Biz bu yıl beşincisini düzenlediğimiz fuarımızın en önemli organizasyonlarından biri olan Kara Fuarı’nda Sektörümüzün yolunu açmak ve dünyaya bir kez daha adımızdan söz ettirmek için tüm gücümüz ve enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

- Dünya markaları Tuzla’ya çıkarma yapıyor





Dünyanın en büyük tekne üretici firmalarının Türkiye’ deki distribütörleri Boat Show Tuzla’ da yerini aldı. Türkiye ve Dünya lansmanı tekneler bu fuarda yerlerini aldı. Türkiye’ de ilk defa bir fuarda sergilenecek olan 20’ den fazla tekne ziyaretçi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Gino Group, Benetti markasıyla ve Dentur Yat, Ferretti, Pershing gibi tüm markaları ile uzun yıllar sonra ilk kez Boat Show Tuzla’da yer alacak. Deniz Yatçılık, Tezmarin, Sunseeker, Gena Yacht, Majesty Yacht, Sirena Marine, Ag Marine, Atölye Kazaz, Dentur Yatçılık, Bodrum Marine Group, Aquamotor, Esline Yachts, Boranova, Top Leisure, Turmarın, Perfomax Marine gibi sektörün liderleri 2019 tasarımlarıyla Boat Show Tuzla’da ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımın beklendiği, sektörün önemli temsilcilerinin katılacağı “Türk Denizciliğine BAKIŞ” toplantısında, Türk denizcilik sektörü tartışılacak.