İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbinin bitiş düdüğüyle yaşanan olaylar ve sonrasındaki açıklamalar nedeniyle verilen cezaların onanmasının ardından açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen'den bu yana, 'Türk olmayan takımları yenmek' düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı-kırmızıya gönül verenlerden almıştır. Galatasaray camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür. Bir his takımıdır. Renklerine aşıktır. Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır! Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez… Ey Galatasaraylı, gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür. Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır! Biz kazanacağız! Çünkü biz Galatasarayız!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve sarı-kırmızılı futbolcu Badou Ndiaye'ye verdiği cezalara yapılan itirazları reddederek onamıştı.

Muhabir: Emre Doğan