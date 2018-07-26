Bisiklet: Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları

YOZGAT (AA) - Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yol Yarışları'nın ikinci etabı Yozgat'ta yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Yozgat Belediyesi tarafından organize edilen ve 3 etaptan oluşan şampiyonaya, yıldız erkekler A, yıldız erkekler B, yıldız kızlar ve genç kızlar kategorilerinde 280 sporcu katılıyor.

İlk etabı dün Sarıkaya ilçesinde yapılan şampiyonanın ikinci etabında sporcular, Yozgat merkez ile Osmanpaşa köyü arasında belirlenen parkurda pedal çevirdi.



Yarışma öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sporculara başarı dileyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençleri kahve köşelerinden, alkolden, uyuşturucudan, sigaradan koruma maksadıyla bu sporun ilerlemesini istediklerini ve Valilik olarak sporun her dalını desteklediklerini söyledi.

Yurtnaç, 280 sporcunun, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Belediye, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile Yozgat'ta düzenlenen şampiyonaya katıldığını anlatarak, "Ben katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz, diyorum. Yozgat’ta inşallah bisikleti yaygın hale getireceğiz ve her türlü desteği vereceğiz. Gençlerimizin de bu sporla beraber hayatlarına yön vermesi bizim için çok önemli bir konu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, bu tür şampiyonalar için Yozgat’ın hazır olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Kazım Arslan da organizasyonun biraz daha farklı, daha resmi özelliği olan bir şampiyona olduğunu belirterek, "Yüzlerce bisiklet sporcumuzu burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Spor insan hayatında önemli. Bisiklet bizim çok önem verdiğimiz bir spor, gerek sağlık için gerek diğer aktiviteler için son derece önemli bir spor. Aynı zamanda bu Yozgat'ın tanıtımı için de önemli bir katkıdır." ifadelerini kullandı.

Yıldız erkekler A kategorisinde birinci olan Faruk Salman, 70 kişi arasında ilk sırayı aldığını ve Balkan Şampiyonası'na katılacağını belirtti. Salman, Balkan Şampiyonası'nda da hedefinin birincilik olduğunu kaydetti.