Bisiklet: Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları

YOZGAT (AA) - Bisiklette Yozgat'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları'nın ilk etabı, Sarıkaya ilçesinde yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Yozgat Belediyesi tarafından organize edilen şampiyonaya yıldız erkek A, yıldız erkek B, yıldız kızlar ve genç kızlar kategorilerinde 280 sporcu katılıyor.

3 etaptan oluşan şampiyonanın ilk etabında sporcular, Sarıkaya ve Sorgun arasında belirlenen parkurda zamana karşı yarıştı.

Dereceye giren sporcular için Sarıkaya Tarihi Roma Hamamı önünde ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, bisiklet sporunu çok sevdiğini, bisikletçilerin olduğu yere renk, heyecan ve güzellik geldiğini söyledi.

Bisiklet sporcularının geçtikleri yerleri de güzelleştirdiklerini belirten Altun, "Yozgat Valiliği olarak, bütün kamu kurum ve kuruluşları olarak, heyecan ve adrenalin olan bütün faaliyetleri destekliyoruz. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan da yarışmanın ilçe için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Yarışmaya katılan sporcularımız ilçemizin çocuklarına ilham kaynağı olacaktır. Bu kadar profesyonel sporcuyu belki burada hiç görmediler. Bu açıdan baktığımızda gerçekten kıymetli bir gün yaşadık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.



