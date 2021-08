Binomo kullanıcılarının güncel yorumları (2021)

Kullanıcılarına ek gelir elde etmek nasıl ticaret yapmaları gerektiğini öğretenonline ticaret platformu Binomo, son dönemde dünya genelinde oldukça hızlı bir büyüme elde etti. Bu büyümenin temelinde ise kullanıcıların olumlu deneyimleri yatıyor. Bu yazıda Binomo kullanıcılarının güncel 2021 yorumlarını tüm açıklığıyla bulabilirsiniz.

Hayatta herkesin kendi hayallerine göre küçük ya da büyük hedefleri oluyor. Kimisi için bu başka bir şehirde yepyeni bir hayat kurmak kadar büyükken, kimisi için yıllardır ötelediği hobiye başlamak olabiliyor. Hayallere giden yolda ise hobiler önemli roller oynuyor. Ek gelir elde etmeyi öğrenebileceğiniz online ticaret platformları bu noktada önemli fırsatlar sunuyor.!

Hızla dijitalleşen dünyamızda ek gelir elde etmeyi öğreten alternatiflerden ilki online ticaret platformları. Telefon, tablet ya da bilgisayar fark etmeden internetin olduğu her yerde 7/24 erişebildiğimiz bu platformlar, yatırım yapmayı öğrenmek isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Türkiye dahil 133 ülkede her gün 1 milyon kişinin işlem yaptığı Binomo da kullanıcı dostu arayüzünün yanı sıra, yatırım yapmayı öğretmesiyle öne çıkıyor.

Yatırım yapmayı Binomo ile öğrenin

Bilgisayardan erişimin yanı sıra Google Play ve Apple Store’dan cep telefonunuza indirebileceğiniz Binomo, 70’den fazla varlığa yatırım yapma olanağı sunuyor. Yatırıma başlamak içinse önce geçerli bir e-posta ve şifre ile bir Binomo hesabı oluşturmanız gerekiyor. Yatırım yapmayı ilk kez deneyimleyecekseniz “demo hesap” tam size göre! Bu hesap türü, finansal okuryazarlığını yatırım yapmak için yetersiz görenlerin ekosistemi anlamalarına ve yatırım yapmayı öğrenmelerine yardımcı oluyor. Sanal demo hesabına tanımlanan 8.000 TL’lik limit ile de risk almadan bol bol pratik yaparak kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Platforma giriş yaptıktan sonra, menüdeki “eğitim” seçeneğinin altında yer alan video ve eğitici bloglar, sistemin nasıl işlediğini, grafik ve göstergelerin nasıl yorumlanacağını, varlıkları ve işlem stratejilerini anlatıyor. Basit bir arayüze sahip platformda önce bir finansal varlık seçiyor, belirlediğiniz süre içinde varlığın fiyat değişimine dair tahmin yürüterek işlem yapıyorsunuz.

Gerçek bir trader olmak için 80 TL yeterli

Demo hesapta geçirdiğiniz sürenin yeterli olduğuna emin olduğunuzda, “gerçek hesap” türüne geçerek gerçek işlemler yapabiliyorsunuz. Yatırım yapmaya başlamak isteyenler için gereken minimum yatırım tutarı ise yalnızca 80 TL. “STANDART”, “GOLD” ve “VIP” olarak gruplanan üyelikler, yatırım yapılabilen varlık ürünlerinin sayısı, yatırım limiti, sigorta olanakları ve risksiz işlem gibi özelliklerle ayrışıyor.

Yatırım yapmayı Binomo’da öğrenenler deneyimlerini paylaşıyor

Online ticaret platformlarını kullanarak yatırım yapmak ve ek gelir elde etmek konusunda yüksek bir motivasyona sahip olabilirsiniz. Ancak birikimleriniz söz konusu olduğunda seçtiğiniz yatırım aracına güven duymanız da çok önemli. Binomo, finansal kabiliyetleri artırarak yatırım yapabilmeleri için bireylere rehberlik ederken şeffaf ve etik değerlere de önem veriyor. Finansal piyasalarda uzmanlaşmış tarafsız ve özerk bir kuruluş olan Finansal Komisyonu’nun 2018 yılından bu yana “A” kategorisinde yer alan Binomo, yatırım işlemlerini bağımsız olarak denetleyen Verify My Trade’in (VMT) de onayına sahip. Peki ya kullanıcılar? Onlar Binomo hakkında neler söylüyor?

Özellikle başlangıç seviyesindeki yatırımcılara yönelik kullanıcı dostu arayüzü, kolay anlaşılan grafikleri ve varlık çeşitliliği, Binomo’nun tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Gelin, Google Play ve Apple Store’da Binomo uygulamasına yapılan kullanıcı yorumlarına birlikte bakalım!

“Sanırım, geliştiriciler tüm kalpleriyle çalıştılar ve ellerinden gelenin en iyisini yaptılar.” (Alice Heathcote - 9 Haziran 2021)

“Tek bir uygulama üstünden küresel pazarda işlem yapmanın mümkün olabileceğini hiç düşünmemiştim ama bu platform bunu başardı.” (Azure Avenue - 26 Haziran 2021)

“Gerçek para harcamadan portföyleri test etmek için harika bir uygulama. Ayrıca gerçek borsa verilerini kullanması da hoşuma gidiyor. İyi iş geliştirmişler!” (Yetkin Tiryakid - 19 Haziran 2021)

“İyi bir uygulama çünkü yatırımcılar için gerekli tüm özelliklere sahip. Tavsiyem, “demo hesap” ile en az 10 gün geçirin ve piyasada uzun süre kalmak için yatırım yapın.” (Davis Turner - 16 Haziran 2021)

“Ticaret hakkında çok şey öğrenmeme yardımcı oluyor ve sanal paranın yardımıyla bilgimi test edebiliyorum. Böylece gerçek para ile işlem yaptığımda göstergeyi nasıl yerleştireceğimi ve grafiği nasıl okuyacağımı bileceğim.” ( Duncan Williams - 6 Haziran 2021)

Kullanıcılar, Binomo’nun müşteri hizmetleri konusunda da ayrıştığına dikkat çekiyor.

“Çok iyi bir uygulama! Müşteri hizmetleri, diğer tüm ticaret platformlarından daha iyi. Düzenli olarak bu uygulamadan ek gelir elde ediyorum! Tek koşul, doğru teknik analiz bilgisine sahip olmak.” (Kemmer Pelayo - 5 Haziran 2021)

“Daima yardıma hazır olan müşteri hizmetleri ve öğrenme sürecini kolaylaştıran eğitim göstergeleriyle App Store’daki en iyilerden biri. Aynen böyle devam!” (Myrl Kreiger - 26 Temmuz 2021)

“Sadece birkaç dakika içinde bu uygulama ile ilgili tüm sorularım çok hızlı bir şekilde cevaplandı, çok mutlu oldum.” (Krishan Maynard - 21 Haziran 2021)

Siz de yatırım dünyasına adım atmayı düşünüyor ama finansal okuryazarlığınıza yeteri kadar güvenemiyorsanız, Binomo’yla tanışmanın tam zamanı! Üstelik hem iOS hem de Android uyumlu mobil uygulamasıyla her an her yerde yanınızda!

Her bir yatırım ve işlem kararı birikimlerinizi risk altına alabilir. Bu nedenle en iyi yatırım aracı eğitim aldığınız ve bilerek isteyerek işlem yaptığınızdır.